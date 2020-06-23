Депутаты Госдумы попросили СПЧ перепроверить действия мэрии Москвы с «электронным концлагерем»

Депутаты Госдумы направили на имя главы Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева «пожелание» проанализировать деятельность правительства Москвы на предмет нарушения прав граждан в период изоляции. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

«Не нужно быть квалифицированным юристом и законодателем для того, чтобы ясно понимать: московская пропускная система была одним сплошным нарушением прав человека. Под прикрытием «борьбы с пандемией» мэрия навязала москвичам технически «сырую», постоянно сбоившую электронную систему», – подчеркнул он в комментарии к депутатскому запросу, опубликованному в «Фейсбуке».

Лебедев обратил внимание, что жители столицы направили огромное количество жалоб и подали иски в суды в связи с нарушениями. «Если Совет по правам человека действительно хочет соответствовать своему названию, то он должен инициировать масштабное расследование», – констатировал вице-спикер Госдумы.

Лебедев также сообщил, что вместе с депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым уже обратился в СПЧ «с пожеланием более пристально посмотреть на вопрос соблюдения прав человека в период пандемии и введения ограничительных мер».

«В информационном пространстве города Москва по-прежнему активно обсуждается проблема нарушения конституционных прав жителей столицы и действующего законодательства РФ в ходе наиболее активной фазы борьбы с распространением в городе нового вируса COVID-19. В частности, речь идет об использовании специальных QR-кодов, персональных данных москвичей, а также штрафах, согласно статьям КоАП г. Москвы при привлечении граждан к административной ответственности за нарушение самоизоляции. Практическая реализация подобных мер, в свою очередь, вступает в противоречие с официальной позицией Верхового суда РФ», – говорится в обращении парламентариев.

В документе также отмечается, что предыдущее заявление СПЧ, согласно которому Совет не нашел в действиях мэрии нарушений, «породило дополнительную социальною напряженность и еще более широкое обсуждение темы». «Недовольство граждан нарушением из конституционных прав растет <…> Просим Вас рассмотреть возможность организации повторного публичного обсуждения поднятых вопросом в более широком формате», – подчеркнули депутаты.

Напомним, ранее Лебедев заявил, что СПЧ в ситуации с «электронным концлагерем» Москвы защитил права только мэра города Сергея Собянина, забыв о жителях столицы.

Москва, Мария Вяткина

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