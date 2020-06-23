В московской квартире обнаружены пять новорожденных детей: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в квартире на Аргуновской улице в Москве пяти новорожденных детей. Как уточнили в ведомстве, возраст младенцев от 6 дней до 6 месяцев.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи Главного управления СК России по городу Москве. Устанавливаются родители детей, а также все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.06.20

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