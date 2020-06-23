В подмосковной Балашихе на 2-летнюю девочку упал кусок кафельного плинтуса

Следственный комитет начал проверку обстоятельств травмирования в Балашихе 2-летней девочки после падения на нее с балкона подъезда фрагмента кафельного плинтуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По предварительным данным, 12 июня два 11-летних мальчика находились в подъезде на балконе, расположенном на 5-м этаже дома. Один из них взяв с пола фрагмент кафельного плинтуса, не убедившись, что на улице отсутствуют прохожие, сбросил его вниз. В результате кафельный плинтус попал в 2-летнюю девочку, гулявшую на улице с семьей. Ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты кафельного плинтуса, изъято видео с камер наблюдения, а также опрошены соседи и сами мальчики. Во время дачи объяснения мальчики сообщили, что взяли фрагменты кафельного плинтуса в подъезде на балконе.

«В этой связи следствию также предстоит проверить поступали ли в управляющую компанию жалобы либо обращения по поводу отслоения кафельного плинтуса. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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