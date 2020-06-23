«Фильтрат стекает в лес и реку»: подмосковный мусорный полигон «Ядрово» вновь оказался в центре скандала

Жители Подмосковья готовятся направить иски против чиновников, ответственных за рекультивацию скандально известно полигона «Ядрово». Как сообщил РИА «Новый День» известный общественный и политический деятель, эколог, депутат Госдумы шестого созыва Максим Шингаркин, во время инспекции обнаружена масса нарушений и утечка опасного фильтрата.

По словам Шингаркина, в Волоколамске разрастается экологическая катастрофа, несмотря на объявленную рекультивацию полигона. «Сегодня я вместе с местными жителями организовал инспекцию на полигоне «Ядрово». На прошлой неделе были сильные дожди, на полигон выпало 16 тысяч тонн осадков. Сейчас он весь сухой, но вся вода вместе с фильтратом оказалась в лесу, в окружающих реках», – подчеркнул он.

Эколог обратил внимание, что одна из проблем связана с нарушениями при рекультивации старого полигона. «Есть старое тело полигона, которое рекультивируется за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области. При выполнении проекта были нарушены определённые нормативы, самое главное – при исполнении строительных работ все сделано безобразно: по части периметра полигона отсутствует сетка, защищающая от ультрафиолета основное мембранное покрытие, отсутствует 3D-сетка, которая должна была быть положена сверху мембраны, чтобы обеспечить механическую защиту и структурно удерживать склон», – сказал Шингаркин.

«Со всех сторон стекает фильтрат по специальным желобам, проткнуты, подчеркиваю, проткнуты мембраны. Из них фильтрат сочится прямо в окружающие полигон реки, уходит в лес», – подчеркнул он.

Вместе с тем эколог отметил, что представитель фирмы ООО «Весна», которой принадлежит контрольный пакет акций полигона, признал наличие нарушений. «Собственники полигона не вкладываются в рекультивацию, что, на мой взгляд, является нарушением – они получали прибыль, они и должны прокультивировать. В проверке принимал участие представитель фирмы «Весна», владеющей 75% акций полигона, остальные 25% находится в городском округе Волоколамске – это муниципальная доля», – уточнил Шингаркин.

Он пояснил, что вторая часть проблем связана с новой частью полигона. «Казалось бы, он должен функционировать без проблем, но там мы тоже обнаружили место стока фильтрата. Это специально организованный сток, там даже сделан колодец, подведены электрические коммуникации и стоит перекачивающее устройство – то есть фильтрат с полигона без очистных сбрасывается в окружающую среду», – констатировал Шингаркин, отметив, что на территории полигона действует установка дегазации без необходимого фильтра.

«Дополнительно ко всему, для рекультивации полигона был выкопан карьер, который называли противопожарным водоемом, однако он таковым не является. В него незаконно побросали уничтоженную древесину с участка, она захламляет это рукотворное озеро», – сообщил он.

По словам Шингаркина, нынешний владелец полигона – глава «Весны» пообещал, что в ближайшее дни напишет заявление в полицию, согласовав его с общественниками. «Оно будет направлено с требованием возбуждения уголовного дела в отношении как обслуживающего персонала полигона, так и должностных лиц Московской области, которые ненадлежащим образом принимали работы по рекультивации», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», полигон «Ядрово» в Волоколамске прогремел на всю страну выбросов свалочного газа 21-22 марта 2018 года, когда с жалобами на плохое самочувствие обратились в больницу 150 детей. Шесть человек были госпитализированы. Несколько сотен местных жителей устроили стихийный митинг у Центральной районной больницы. Вышедшего к протестующим главу района Евгения Гаврилова протестующие обругали нецензурными словами, несколько раз ударили по голове и сломали очки. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева тогда закидали снежками под крики «Позор!»

Позже Гаврилов был отправлен в отставку, а Следственный комитет и Генпрокуратура инициировали проверку обстоятельств массового отравления.

14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона.

В июле 2019 года собственником 75% ООО «Ядрово» стало ООО «Весна». Фирма зарегистрирована в феврале 2019 года и является резидентом «Сколково». Основной владелец – Дмитрий Михайлович Бортников. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 51% компании. По данным СМИ, это племянник директора ФСБ Александра Бортникова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.20

Лидер Сербии: «Мне было очень важно услышать мнение и анализ ситуации от президента Путина». / Путин поблагодарил россиян за терпение и анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса. / Президент Сербии подарит Путину книгу о красноармейцах и антикварную икону. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»