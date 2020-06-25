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Четверг, 25 июня 2020, 11:25 мск

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«Дело принципа»: депутат Мосгордумы готова дойти до ЕСПЧ, чтобы доказать свою невиновность

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева намерена обжаловать решение Никулинского суда столицы, который признал ее виновной в организации несанкционированного массового мероприятия вместо встречи с избирателями. «Пойду обжаловать в Мосгорсуд и далее в Конституционный суд. Если что, и в ЕСПЧ. Дело принципа», – заявила Енгалычева.

Ранее суд признал депутата виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей. «Суд признал меня – депутата виновной в том, что я общалась с избирателями без плакатов, без лозунгов – а это подтвердили даже сотрудники полиции в суде. Мне присудили штраф 30 тысяч рублей, – сообщила Енгалычева на своей странице в «Фейсбуке». – За то, что я помогала жителям противостоять застройщику «Ташир» на Мичуринском 30б и проводила прием обращений граждан, на основании которых на следующий же день выступала в Мосгордуме и зачитывала целый ряд срочных запросов. Запросы и стенограммы в суд мы приобщили».

Речь идет об инциденте 18 февраля этого года. Депутат встречалась с жителями района Раменки, которые недовольны планами по строительству жилого комплекса вместо детского сада. Во время мероприятия некие граждане развернули плакаты, превратив депутатскую встречу в несанкционированный митинг. Енгалычева полагает, что это было сделано намеренно.

«Чтобы сфабриковать дело, застройщик привез провокаторов, которых четко видно на видео с камер видеонаблюдения, приложенных мною в суд, как выходят из авто, подходят и разворачивают плакаты, а я тут же обращаюсь к полиции с требованием их задержать, – отметила депутат. – Их увели, но тут же отпустили, без привлечения к ответственности, без штрафов, а меня привлекают к ответственности! Это правосудие? Это приказ власти заткнуть оппозиционных депутатов, отстаивающих права людей».

Парламентарий подчеркнула, что не намерена соглашаться с решением суда.

Москва, Татьяна Дорофеева

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