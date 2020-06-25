«Аэрофлот» возобновил международные пассажирские перелеты: рейсы выполняются под видом грузовых

«Аэрофлот» выполняет зарубежные рейсы, несмотря на запрет, введенный правительством в конце марта. Лайнеры из Москвы отправляются по меньшей мере во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Продажи открываются менее, чем за неделю, а сами рейсы оформлены, как грузовые, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

Издание отмечает, что регулярные рейсы за рубеж «Аэрофлот» выполняет как минимум с начала июня, причем сначала самолеты отправлялись раз в неделю, а со второй недели лета – дважды в семь дней, за исключением перелетов в Сеул и Тель-Авив. При этом, судя по системе бронирования перевозчика, были открыты еще два направления – раз в неделю в Ниццу и два в Барселону, а на прошлой неделе добавились два рейса в Рим.

В конце июня «Аэрофлот» совершит также два рейса в Нью-Йорк, пишет РБК. Обратные рейсы из США в Москву появятся с 1 августа. Самолеты отправляются под прежними регулярными номерами и по тому же расписанию, что действовало у перевозчика до коронавирусных ограничений. Несмотря на отсутствие рекламы и то, что попасть в Европу могут только граждане ЕС или имеющие там вид на жительство, спрос на такие перелеты хороший.

При этом цены на международные перелеты у «Аэрофлота» намного выше, чем на внутрироссийские рейсы: так, самый недорогой билет в Рим обойдется в 17 тысяч рублей, а билет до Новосибирска стоит 6,1 тысячу рублей. Это связано тем, что обратно зарубежные рейсы возвращаются пустыми. Кроме того, перелеты осуществляются на самых вместительных самолетах компании – издание отмечает, что они не заполнялись даже в высокий сезон.

Возобновить полеты стало возможно, поскольку рейсы оформлены как грузовые – они не попали под запрет, введенный правительством в конце марта. Пользователи соцсетей подтверждают, что уже сейчас из Москвы можно улететь в Нью-Йорк, при этом у пассажиров не спрашивают никаких специальных документов, подтверждающих их право покинуть Россию – ни справок о необходимости лечения за рубежом, ни данных о требующих ухода родственниках.

Со ссылкой на собственные источники РБК отмечает, что Росавиация намерена предложить частично возобновить международные рейсы уже с 15 июля, в список сначала войдет 15 стран. Предполагается, что это будет Турция и другие государства Евросоюза, Южная Корея и Китай.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.06.20

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