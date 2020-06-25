Коронавирус и ОПЕК+ сократили в России промышленное производство

Из-за пандемии и договоренности ОПЕК+ в России упал индекс интенсивности промышленного производства: за пять месяцев этого года он снизился на 8,6%, причем самым серьёзным оказалось сокращение добычи полезных ископаемых. Если в апреле основной причиной снижения индекса были ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, то в мае на первое место вышло сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Такие данные приводятся в очередном докладе «Индексы интенсивности промышленного производства», подготовленном отделом анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Аналитики обратили внимание, что у 20 видов экономической деятельности в мае наблюдалось непрерывное снижение интенсивности в течение 3 и более месяцев, и лишь у 10 из учитываемых в расчетах 39 видов прекратился непрерывный спад. «В мае 2020 года относительно апреля наблюдалось уменьшение индекса интенсивности промышленного производства в целом на 4,5% (по данным Росстата – на 1,3%, по оценке ЦМАКП – на 2,7%), – говорится в докладе. – Индекс интенсивности добычи полезных ископаемых в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 7,8%, обрабатывающих производств – на 2,2%, обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 0,7%, а водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,9%».

В целом с начала года по сравнению с декабрем 2019 снижение индекса интенсивности промышленного производства составило 8,6% – при этом в сфере добычи полезных ископаемых индекс уменьшился на 12,6%, обрабатывающих производств – на 6,3%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 6,5%.

Экономисты подсчитали, что майский индекс интенсивности промпроизводства по отношению к январю 2013 года вырос на 1,9%. «За рассматриваемый период в наибольшей степени возросла интенсивность производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 1,9 раза), предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (на 46,9%), производства компьютеров, электронных и оптических изделий (на 38%), производства пищевых продуктов (на 34,1%), производства химических продуктов и химических веществ (на 34,1%)», – говорится в докладе.

При этом более, чем на треть снизилась интенсивность добычи полезных ископаемых, не включенных в другие группировки, производства табачных изделий, полиграфической деятельности и копирования носителей информации, производства ювелирных изделий, бижутерии, ремонта и монтажа оборудования.

Авторы доклада пришли к выводу, что непрерывный рост интенсивности в течение 7 месяцев и более отмечался в мае в трех видах деятельности, а снижение – в пяти. В частности, это забор, очистка и распределение воды, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, добыча угля и металлургичсекое производство.

Москва, Татьяна Дорофеева

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