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Четверг, 25 июня 2020, 17:17 мск

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В Москве Росздравнадзор поймал курьера с нелегальным лекарством от COVID-19

В Москве Росздравнадзор пресек незаконный оборот онкопрепарата, который используется для лечения COVID-19. При проверке в аптеке была обнаружена партия препарата стоимостью более 2 млн рублей.

Нарушителей поймали при попытке продать препарат дистанционно без специального разрешения Росздравнадзора, передает «РЕН-ТВ». Контрольная закупка была проведена сотрудниками ведомства в начале недели в аптеке ООО «Русфарма». Оказалось, что лекарство было поставлено до этого только в государственную аптечную сеть Крыма, а в Москве в оборот попало нелегально.

По итогам проверки инспекторы Росздравнадзора возбудили дело об административном нарушении по ст. 6.33 (Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств) и 14.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии) КоАП РФ, уточняет ТАСС.

В ходе расследования сотрудники столичного управления Росздравнадзора отправились в аптеку «Русфарма», из которой курьер доставил лекарство во время контрольной закупки. Там обнаружились лекарственные препараты неустановленного происхождения – их переменяли для лечения онкозаболеваний и COVID-19.

В результате препараты были изъяты, а аптека – опечатана. Сейчас эксперты выясняют происхождение обнаруженных препаратов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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