В Подмосковье следователи проверяют обстоятельства смерти троих детей

В подмосковном Солнечногорске следователи выясняют обстоятельства гибели троих детей: организованы доследственные проверки. Трагедии случились 25 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в четверг в Солнечногорском городском округе утонули три ребенка. Тела двоих детей были обнаружены в котловане, заполненном водой в поселке Андреевка, который находится недалеко от Зеленограда. «В том же районе на территории частного домовладения в искусственном водоеме утонул еще один ребёнок», – уточнили в ведомстве.

Следователи опросили родственников погибших детей, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедий. После проверки будет принято процессуальное решение.

Несчастные случаи с детьми происходят все чаще с наступлением лета, отметили в пресс-службе. «Подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых», – подчеркнули в подмосковном Главном следственном управлении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.06.20

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