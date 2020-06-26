В Рунете начался флешмоб против реформы Конституции: россияне массово публикуют свои бюллетени с отметкой «нет»

В социальных сетях начался масштабный флешмоб против поправок к Конституции. Пользователи массово публикуют фотографии бюллетеней с отметкой в графе «нет» с хэштегом #нетпоправкам и #netpopravkam. Стихийный протест начался в первый день голосования, сегодня его поддержала кампания «НЕТ!»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за последние часы в «Инстаграм» появились десятки публикаций с фотографиями бюллетеней, в которых поставлены галочки в графе «нет». Некоторые пользователи объясняют свой выбор, другие выкладывают собственные снимки с бюллетенями. «Хочется верить, что народ что-то может изменить. Поучаствовал в голосовании, отдал свой долг», – сообщил mishokperm.

«Первый раз я проголосовал в 2000 году и голосовал против Путина, второй раз я голосовал в 2020 году и опять против Путина», – пишет пользователь fironovskiy.

«Плебесцирк!», – охарактеризовала происходящее s.v.vorona21.

«А вы приняли правильное решение?», – интересуется у подписчиков pavel_nefedoff

«Моя совесть чиста», – заявил пользователь evbormir, также опубликовавший бюллетень с отметкой «нет».

«Сначала не хотел идти. Потом не мог найти свой участок, объехал 3 участка и в 4-м нашел свой адрес», – рассказал ali_coon, который тоже голосов против одобрения поправки.

Некоторые москвичи и жители Нижегородской области выкладывают в соцсети скриншоты экранов, сделанные во время электронного голосования – однако их намного меньше чем тех, кто заполнил бюллетень «против» на участке.

Флешмоб охватил все популярные соцсети в Рунете – публикации нарастающей волной идут не только в «Инстаграм», но и во «ВКонтакте», в «Фейсбуке» и «Твиттере».

Сегодня идею поддержала кампания «НЕТ!». На ее страницах в соцсетях появилось сообщение с предложением фотографировать и публиковать в своих аккаунтах бюллетени с отметкой «нет». «У нас есть простое, но эффективное оружие против пропаганды – мы сами, наше реально мнение и наши действия. Остаётся один шаг – показать, что мы вообще-то существуем и нас большинство, – говорится в обращении. – Нужно только сфотографировать свой бюллетень и выложить в сеть. Всего пара сотен или тысяч таких фотографий могут запустить целую волну публикаций, которую невозможно будет игнорировать. Такое действие не запрещено законодательно, и вы имеете полное право фотографировать свой бюллетень».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.06.20

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