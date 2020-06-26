Коронавирус как прикрытие: лопнул финансовый пузырь в 162 квадриллиона долларов

Экономическая система, основанная на «философии удовольствия», подошла к своему логическому концу – финансовый пузырь, формировавшийся почти 50 лет, лопнул зимой 2020 года под прикрытием объявленной пандемии коронавируса. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал координатор экспертной платформы «Большая Евразия» Сергей Масаулов. По его оценке, новый вирус стал идеальным инструментом для мировых элит, чтобы начать глобальные изменения.

«Пандемия, как ее определила ВОЗ, сыграла роль катализатора или ускорителя некоторых процессов экономического порядка. Эти процессы шли достаточно давно – чуть ли не с 70-х годов 20 века. Когда произошла смена настроений, и от прогрессисткой модели развития технологий, ясного взгляда в будущее, освоения космоса, человечество перешло к другой модели – возникло новое умонастроение: вместо космоса – получение удовольствия здесь и сейчас. Удовольствие – стало единственной реальностью. И в этой философской парадигме деньги стали самостоятельной силой», – сказал Масаулов.

По его словам, крах СССР позволил этой системе продержаться подольше. «Этот процесс все это время так и шел – группа банков контролирует 70% мировой финансовой системы. Неконсервативная волна снесла институт разделения коммерческих и депозитных институциональных банков, появилось стремление заработать легкие деньги. Это общая линия, которая привела к кризису. Для западного мира хорошо, что СССР распался – можно было еще пожить после 90-х годов в этой системе. Но к 2008 году кризис все равно разразился. Он так и идет», – отметил эксперт.

По его оценке, финансовый пузырь, который возник в результате дисбалансов, заложенных в системе, начал прорываться в сентябре 2019 года. «Тогда начались первые новые финансовые срывы. 25 февраля 2020 года в одну ночь произошел взрыв всего дела. Пузырь в этот момент составлял 162 квадриллиона долларов – это 20 ВВП всего мира», – подчеркнул он.

«Понятно, что это катастрофа. Нужно было искать вариант, как это весь этот накопившийся пар стравливать. В этом смысле пандемия оказалась великолепным способом приостановить обычные пути развития, и использовать ситуацию», – пояснил эксперт.

С его точки зрения, в настоящее время мировая политическая элита активно реализует новый сценарий. Более того, по его словам, нынешние американские волнения – часть этого процесса. «Принято решение, что нужно делать прорыв. Он пошел. То, что мы сейчас видим в Америке – элемент прорыва, когда нужно активизировать некоторые массы населения, которые зажирели и обессмыслились в своем прекрасном ничего неделании. Их заставляют отстаивать их интересы», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев обращал внимание, что карантинные меры показали уход от идеологии общества потребления. «На мой взгляд, справедливо ставить вопрос о том, что это уход от общества потребления. Этот переход может проявляться по-разному – распространение удаленных форм работы, в вопросе, а нужно людям столько одежды обуви, других материальных благ. Происходящее показало – нет, не нужно. А значит – не нужно и столько ресурсов», – считает он.

Как полагает Николаев, этот цивилизационный переход будет постепенным и займет довольно длительное время, но к этим реалиям необходимо адаптироваться.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.20

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