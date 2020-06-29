В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о гибели рабочих на химзаводе

В Подмосковье завершено уголовное дело главы химического предприятия, которая обвиняется в гобели трех человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2015 году обвиняемая занимала должность директора филиала ООО «ПЕНТА-91» – химзавода в городе Щелково. По версии следствия, руководитель утвердила и ввела на предприятии временный технологический регламент с грубым нарушением правил безопасности на взрывоопасных объектах. В результате 6 августа произошел пожар, в котором от удушья погибли старший аппаратчик производства и инженер-технолог. Еще один сотрудник получил сильный термический ожог, после чего был госпитализирован и скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть трех человек»).

В рамках расследования было допрошено более 40 свидетелей. Проведено три судебно-медицинские экспертизы, а также пожаро-техническая, комплексная взрыво-технологическая, судебно-техническая и другие.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ООО «Пента-91» занимается производством силиконовой продукции.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.20

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