Счетная палата: минстрой РФ проваливает госпрограмму доступного жилья

Счетная палата нашла серьезные нарушения в министерстве строительства РФ при реализации госпрограммы по строительству доступного жилья. Как выяснилось, часть средств осталась неиспользованной, а до жителей Иркутской области не дошло около 70% средств, выделенных для помощи пострадавшим от крупного наводнения. Кроме того, проблемы обнаружены и в работе системы ГИС ЖКХ, в которой Минстрой выступает государственным заказчиком.

Как сообщили в Счетной палате РФ, проверке подверглась работа Минстрой за 2019 год. «Значительная часть нарушений связана с реализацией госпрограммы «Жилище», являющейся основным инструментом по обеспечению населения доступным комфортным жильем и качественными коммунальными услугами», – отметили в ведомстве. В частности, Минстрой не исправил недочеты 2018 года и вновь основные расходы по госпрограмме произвел в конце года. Из пяти целевых показателей министерство провалило два. При этом не израсходовано осталось 10% выделенных средств – это свыше 22 млрд рублей.

Ввод жилья в 2019 году составил около 80 млн кв метров – это примерно 91% от плана. Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что в результате не было достигнуто плановое значение коэффициента доступности жилья.

В отчете Счетной палаты говорится, что в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) из 140 объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2019 году, реально введено только 73 объекта, или 52,1%. При этом в 2019 году не завершено строительство трех объектов из запланированных к вводу еще в 2018 году.

Кроме того, министерство под руководством Владимира Якушева неэффективно исполняло обязанности главного распорядителя бюджетных средств при предоставлении межбюджетных трансфертов. Например, федеральный бюджет выделил 675 млн рублей в качестве мер соцподдержки жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения в июне 2019 года. Однако благодаря Минстрою, до граждан дошло лишь 34% объема этих средств – или около 227 млн рублей.

«При реализации проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса средства освоены только в размере 633,3 млн рублей, или 12,7% запланированного объема (5 млрд рублей)», – отметили также в Счетной палате.

В ведомстве также уточнили, что минстрой РФ выступает также государственном заказчиком системы ГИС ЖКХ, оператором которой является «Почта России». При этом в министерстве, хотя и создано специальное структурное подразделение по цифровой трансформации, его штат до сих пор не укомплектован. Сама же информационная система технически некорректна – данные есть далеко не по всем регионам, и их невозможно использовать в автоматическом режиме.

Счетная палата направила эту информацию в правительстве РФ, в Федеральное казначейство, а также в Госдуму и Совет Федерации. Министру строительства Владимиру Якушеву по итогам проверки внесено представление.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.06.20

«Всё зависит от коронавируса...» Греф дал прогноз по курсу рубля к концу года. / В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о гибели рабочих на химзаводе. / В России за сутки выявили 6 719 больных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»