В российских семьях снизилось количество свободных денег: прогноз не внушает оптимизма

У россиян остается все меньше денег: даже после отмены всех «коронавирусных» ограничений благосостояние граждан, очевидно, будет на более низком уровне, чем до борьбы с угрозой эпидемии. К такому выводу пришли аналитики холдинга «Ромир Мониторинг», которые высчитали Индекс «свободных денег» на основе скан-панели домохозяйств.

Как выяснилось по результатам исследования, в мае объем «свободных денег» в семьях россиян составил всего 17,7 тысячи рублей, что на 6,3% меньше, чем в апреле, и на 39,4% ниже, чем в мае прошлого года.

«Свободные деньги» – это тот объем средств, который остается в семье после покупки продуктов, товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и др.

«Значения в мае 2020 самое низкое значение для этого месяца за всю наблюдаемую историю, – подчеркнули в «Ромир Мониторинг». – В апреле наблюдалось небольшое восстановление индекса, в мае же мы снова столкнулись с негативной динамикой, даже учитывая то, что в мае начиналось снятие карантинных мер и постепенное восстановление экономической активности».

При этом аналитики отмечают серьезное падение и среднегодового значения Индекса: с 7,5 тысячи рублей по итогам 2019 года до 20,4 тысячи рублей для первой трети 2020 года. Наиболее стабильно в этом плане положение жителей средних городов с населением от полумиллиона до миллиона человек: там среднегодовые значения упали на 26,6%. В городах-миллионниках индекс снизился на 35,2%, и в небольших городах – на 47,9%. По сравнению с апрелем количество свободных денег в мае в средних городах сократилось на 1,4%. В мегаполисах снижение составило 5,3%, в небольших городах с населением от 100 до 500 тысяч человек – на 13,9%.

Падает и покупательская способность «свободных денег». Так, в прошлом году на эти средства среднестатистическая семья могла купить 476 бутылок молока определенного бренда, а в этом году их хватит лишь на 348 бутылок.

Аналитики подчеркнули, что оценивают как существенный риск того, что после отмены всех ограничений уровень благосостояния россиян не восстановится до предкризисной отметки.

Информацию для Romir Scan Pane предоставили 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.06.20

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