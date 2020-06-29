Москвичи нашли на улице пакеты с кровью и бирками для трупов из «ковидной» больницы в Коммунарке

В Москве около «ковидной» больницы в Коммунарке местные жители нашли черные мусорные пакеты с копиями медицинских документов пациентов, бирками от трупов и кровью. Главврач больницы №40 Денис Проценко подтвердил факт обнаружения пакетов для тел умерших и сообщил, что правоохранительные органы уже начали проверку.

Информацию о найденных москвичами мешках для трупов опубликовала издание «Readovka». Со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в пакетах находились медицинские карты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и кровь. Мешки лежали около эстакады примерно в километре от больницы. Часть из них унесло к жилым домам и в речку Сосенку. Один из мешков москвичи принесли в саму больницу в Коммунарке, где свободно прошли в «красную зону» – однако долгое время не могли передать обнаруженный мусор сотрудникам медучреждения.

Главный врач больницы, недавно получивший звание Героя России, Денис Проценко на своей странице в «Фейсбуке» подтвердил факт находки, однако заявил, что медкарт пациентов в пакетах не было. «За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших, – уточнил он. – Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности. Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов. По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия. Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего».

В доказательство того, что в пакетах все же была медицинская документация с персональными данными пациентов, издание опубликовало фотографии двух из них. Так, в одном из них речь идет о мужчине по имени Хосе Гыдин, у которого коронавирусом было поражено 76% легких. Пациент скончался 3 июня в 6:30 утра.

Москва, Татьяна Дорофеева

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