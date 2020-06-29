Кремль завышает планку: народное одобрение реформы Конституции становится риском для власти

Кремль при реализации конституционной реформы сам создает себе новый политический вызов. Как считает известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев, в результате власть может столкнуться с падением рейтинга, как это произошло после пенсионной реформы, а в долгосрочной перспективе дать карт-бланш оппозиции.

«Лично я нынче думаю, что оппозиции не надо расстраиваться, если результат голосования за поправки превзойдет чьи-то ожидания. Чем выше результат, тем больше людей с ожиданиями, что теперь то точно их и детей жизнь наладится. Власть сама себе поднимает планку», – отметил Калачев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По оценке эксперта, высокая поддержка реформы открывает для оппозиции перспективу на реванш. «Доминанта кампании «за». Если после поправок в стране вырастет качество госуправления, вырастет благосостояние, сократится коррупция, меньше станет несправедливости и беззакония, это будет одна история. Если все останется по-прежнему, история уже другая. Тогда просто сиди спокойно на берегу реки и жди», – обратил внимание Калачев.

По его мнению, более реальный сценарий дальнейшего развития событий – сохранение текущей стагнации. «Как отец пятерых детей, я, конечно, за первый вариант, в котором власть занимается модернизацией, работает на прогресс и благосостояние для всех, остается главным европейцем. Но как реалист склоняюсь к тому, что жизнь скорее всего пойдет по второму сценарию, в котором власть сама создаст себе новые вызовы, с которыми в итоге не справится, поднимет сама себе планку, а взять её не сможет. Все действительное разумно, все разумное станет действительным», – полагает политолог.

Калачев отметил, что подобное имиджевое фиаско Кремль допустил всего два года назад. «В 2018-м никто во власти и слышать не хотел про проблемность темы российского прорыва. Подняли сами планку ожиданий. А «прорывом» в итоге оказалась пенсионная реформа. Рейтинги пошли вниз. И сейчас мы видим повторение этой истории», – заключил эксперт.

Напомним, ранее в комментарии РИА «Новый День» Калачев отмечал, что угрозу для Кремля составляет не бойкот, а активное голосование против реформы Конституции. Кроме этого, эксперт отмечал, что главный риск конституционной реформы заключается в отложенном эффекте протестного голосования. «Для власти самое сложное – легитимация результата. Результат должен быть таким, чтобы люди в него поверили, иначе – грош ему цена. Если люди будут знать, что они проголосовали против, все знакомые проголосовали против, а потом им объявят результат 99% «за» – понятно, что это будет поводом для очень серьезного недовольства.

Голосование по поправкам в Основной закон страны началось 25 июня и продлится по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать в электронной форме. Дистанционное голосование завершится 30 июня. Накануне, 28 июня, в ЦИК заявили, что получили 113 жалоб на возможное принуждение к голосованию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.20

Япония не хочет видеть Россию в G7. / Москвичи нашли на улице пакеты с кровью и бирками для трупов из «ковидной» больницы в Коммунарке. / 19 тысяч на двоих на неделю: туристов заманивают на российские курорты низкими ценами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»