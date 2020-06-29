Состояние «глубокой шоковой заморозки»: российские авиакомпании на грани банкротства

Российские авиаперевозчики стоят перед серьезным риском банкротства. Убытки, понесенные компаниями за первый и второй квартал, не будут покрыты за счет сезонной выручки, поскольку сейчас предложение по авиабилетам превышает спрос. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в мае российские авиакомпании перевезли всего 8% пассажиров от прошлогоднего объема. «Если брать суммарно за 5 первых месяцев 2020 года, то это 55% от первых 5 месяцев предыдущего года, – сообщил Пантелеев. – То есть мы видим, что фактически отрасль была введена в состояние глубокой шоковой заморозки, и это привело к драматическим последствиям для авиакомпаний».

В условиях резкого падения доходов у авиаперевозчиков остались постоянные расходы – в частности, это оклады сотрудников, лизинг судов, аренда помещения, отметил он. Кроме того, у компаний остались обязательства по возврату ранее купленных билетов, и, если бы перевозчики выполнили их – они в одночасье оказались бы банкротами.

Как отметил Пантелеев, сейчас авиакомпании стараются выжить любой ценой, в частности, привлекают заемные средства. «Это все приведет к тому, что кредиторская задолженность вырастет очень и очень существенно, – уверен он. – И, кроме того, очень высоки риски того, что кто-то из перевозчиков, увы, не сможет справиться со сложившейся ситуацией. Причем именно сейчас с возобновлением полетов риски прекращения операционной деятельности увеличиваются. Мы видим, что предложение на российском рынке перевозок превышает спрос, причем значительно. Например, авиакомпания «Победа» уже вернула в небо все 100% своих самолётов, при том, что она летает только на внутренних линиях. Более половины самолетов подняла в небо авиакомпании «Россия», практически две трети парка. Она активно работают на туристические направлениях».

При этом загрузить все рейсы не получается, и для стимулирования спроса авиакомпании вынуждены «устанавливать тарифы на очень низком уровне». «Это приводит к тому, что пассажиры летят, но прибыли авиакомпаниям практически не приносят, – пояснил Пантелеев. – Того, что перевозчики заработают за этот сезон, не хватит, даже чтобы покрыть убытки первого квартала, а совершенно чудовищный второй квартал станет для многих критическим фактором. Поэтому мы сталкиваемся с большим риском банкротств авиакомпаний».

«Летний период кормит авиакомпанию весь год, – подтвердил президент Шереметьевского профсоюза летчиков Игорь Дельдюжов. – Этот летний будет провальным. Может быть, только следующее лето [покажет хороший результат]. Как минимум, год будут очень серьезные проблемы во всех авиакомпаниях, поэтому помощь государства необходима».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.06.20

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