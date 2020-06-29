Взрыв и пожар в Москве: СКР начал проверку

В Москве после пожара в жилом доме организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, днем на улице Проходчиков произошёл хлопок, повлекший возгорание. Точное количество пострадавших уточняется, пока у ведомства есть сведения о госпитализации троих раненых.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», причиной ЧП мог стать взрыв газа. Огонь распространился на четыре квартиры. По данным источников СМИ, спасены пять человек, четверо пострадали.

В городском главке МЧС уточнили, что пожар локализован в 14:03 мск. Его площадь составила 150 квадратных метров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.20

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