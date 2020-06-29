российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июня 2020, 17:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Взрыв и пожар в Москве: СКР начал проверку

В Москве после пожара в жилом доме организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, днем на улице Проходчиков произошёл хлопок, повлекший возгорание. Точное количество пострадавших уточняется, пока у ведомства есть сведения о госпитализации троих раненых.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», причиной ЧП мог стать взрыв газа. Огонь распространился на четыре квартиры. По данным источников СМИ, спасены пять человек, четверо пострадали.

В городском главке МЧС уточнили, что пожар локализован в 14:03 мск. Его площадь составила 150 квадратных метров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.20

«Потенциал есть», – Мишустин рассчитывает на снижение ипотечных ставок. / Российским туристам пообещали открытие Турции и стран Средней Азии. / Риск заразиться коронавирусом в салоне самолета не больше, чем метро или автобусе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Сгорели несколько квартир: взрыв и пожар произошли в пятиэтажке в Москве

Москвичи нашли на улице пакеты с кровью и бирками для трупов из «ковидной» больницы в Коммунарке

В Москве Росздравнадзор поймал курьера с нелегальным лекарством от COVID-19

В московской квартире обнаружены пять новорожденных детей: возбуждено уголовное дело

Транквилизатор в газировке: в Москве продлен арест серийного отравителя

СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в Москве

В Москве мужчина расстрелял троих человек, в том числе ребенка

В Москве трое мужчин похитили шестилетнего мальчика

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,