«Власти лгали»: москвичи готовят новый протест против вырубки парка ради строительства элитной платной трассы

Жители столичного района Кунцево готовятся выйти с одиночными пикетами против вырубки парка и 300-летнего дуба, на месте которых планируется построить платную автотрассу. Активисты полагают, что дорога нужна лично мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы с комфортом добираться в загородную резиденцию в посёлке Молодёново на пересечении Рублёво-Успенского и 2-го Успенского шоссе.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» московский активист Иван Рожков, с одиночными пикетами жители запада столицы намерены выйти 2 июля к зданию префектуры Западного административного округа.

В группе «Спасем парк на Ивана Франко» в «Фейсбуке» говорится, что парк предполагается вырубить ради строительства северного дублера Кутузовского проспекта. «26 июня 2020 года в парке около префектуры ЗАО, который в данный момент является единственной доступной рекреационной зоной для жителей 46, 47 и 48 кварталов района Кунцево, рабочие краской пометили несколько десятков деревьев – вековых дубов, лип, рябин, голубых елей, каштанов, тополей, лиственниц – для вырубки, – говорится в сообщении. – В ответ на протесты жителей районов Кунцево и Фили-Давыдково на так называемых публичных слушаниях, начиная с 2013 года, власти открыто лгали, что ни одно дерево не будет вырублено. И вот начались подготовительные работы по вырубке парка у префектуры ЗАО и далее вдоль улицы Ивана Франко до пересечения с ул. Коцюбинского и заправки «Газпром».

Под вырубку, как опасаются жители, должен пойти также 300-летний дуб. «На днях активисты Кунцева подали заявку на признание нашего исполина памятником природы», – отметила в группе Nadya Chizhova.

Как считают москвичи, новая платная шестиполосная бессветофорная трасса нужна лично столичному градоначальнику Сергею Собянину. «В 2011 году началось строительство его резиденции в Молодёново на Рублёво-Успенском шоссе. Очевидно, с этого момента новый мэр стал задумываться о кратчайшем пути проезда из своей квартиры на Рочдельской, 12 в новую резиденцию, – сообщается в группе защитников парка. – В это же самое время, в 2011-2012 годах, в мэрии был разработан проект планировки Северного Дублёра Кутузовского проспекта. В 2013 году Собянин переехал в построенную резиденцию, а 17 мая 2013 года он же подписал Постановление №292-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД»».

26 июня активисты уже выходили с пикетами к префектуре Западного округа. Чиновники протест жителей района проигнорировали.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.06.20

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