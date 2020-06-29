Жидкость для розжига и дезинфектор: в Подмосковье отравилось два ребенка – организована проверка

В Подмосковье организована доследственная проверка по факту отравления двух детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, оба ЧП произошли в минувшие выходные в Красногорске. Сначала в одну из московских больниц был госпитализирован малолетний мальчик с отравлением нефтепродуктами, предположительно, жидкостью для розжига. Затем появилась информация, что двухлетняя девочка выпила дезинфицирующее средство и была госпитализирована.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результат проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.20

«Власти лгали»: москвичи готовят новый протест против вырубки парка ради строительства элитной платной трассы. / Росимущество за время самоизоляции продало госпредприятия на 3,2 млрд рублей. / «Убийство и терроризм»: Иран выдал ордер на арест Трампа и требует содействия Интерпола. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»