Взрыв и пожар в Москве: СКР возбудил дело в отношении жителя разрушенного дома

В Москве после взрыва газа и пожара в жилом доме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП, которое накануне произошло на улице Проходчиков, стало следствием преступной небрежности при обращении с газо-воздушным оборудованием, которую допустил один из жильцов. По словам соседей, он периодически злоупотреблял спиртным. Сам подозреваемый в тяжелом состояние находится в больнице.

В результате пострадало менее двух человек, повреждено имущество, а также конструктивные элементы дома. Потерпевшие доставлены в городскую больницу, им оказывается необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.20

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