«Бобры вышли из тени»: департамент природопользования Москвы живет в другой реальности

Мэрия Москвы и прокуратура проигнорировали сообщения о незаконных свалках и лагерях гастарбайтеров в нескольких километрах от Кремля, которые снял на видео столичный активист Игорь Сабиров. Ответов на официальные запросы РИА «Новый День» за неделю не поступило. При этом активист снял новый видеоролик – все лагеря на месте, при этом обитатели «городков» близ завода полиметаллов, по его мнению, могут по чьему-то заказу извлекать остатки обогащенных радиоактивных руд из заброшенных советских сооружений.

Новое видео появилось в понедельник в социальных сетях группе «Антипаразиты». Сабиров вновь побывал на территории близ завода полиметаллов в районе Москворечье Сабурово, где неделю назад обнаружил шалаши лиц без определенного места жительства и несколько крупных незаконных свалок. Помойки и «палатки» оказались на месте, московские чиновники и надзорные органы не отреагировали на информацию.

На этот раз Сабиров, по его словам, нашел как минимум четыре обособленных лагеря на склоне Москвы-реки в непосредственной близости от радиоактивного могильника, где ведет работы ФГУП «Радон». «Они не кучкуются вместе, это было бы слишком заметно», – объясняет он.

От одного из лагерей к огороженной площадке «Радона» ведет протоптанная тропинка. В ролике видно, что ведущего съемку активиста заметил человек в форме охранника. На вопрос о том, что на площадке делают бомжи, он отвечает, что полиция уже в курсе и должна прибыть на следующий день. Судя по видеокадрам, заросший деревьями и кустарниками склон на этой территории покрыт лужами со странной жидкостью. Автор ролика признается, что у него першит в горле, во рту появился сладковатый привкус.

Помимо заболоченных участков на видео сняты также большие полуразваленные бетонные сооружения, на глубине нескольких метров в которых также скопилась жидкость, некоторые забиты бытовым мусором. «Это центрифуги», – предполагает активист. Во втором видеоролике сняты старые бетонные колодцы со свежепокрашенными зелеными крышками. На колодцах видны дыры и потеки странной жидкости. «Это текут соли каких-то металлов», – говорит автор, сожалея, что не взял с собой ни бутылки для забора проб, ни дозиметра. «И кстати, это все стекает в Москву-реку», – замечает он.

Весь склон покрыт сетью протоптанных тропинок, которыми явно кто-то регулярно пользуется, говорит автор. Местами видны следы раскопок. Активист предположил, что обитателей этих лагерей кто-то мог нанять для «извлечения остатков обогащенных радиоактивных руд из сооружений склона».

«Даже если бомжи работают не на «Радон», а не могут они по чьему-то заказу извлекать радиоактивную руду оставшуюся в коллекторах для создания «грязной бомбы»?», – говорится в сообщении под видеороликами в группе в «Фейсбуке».

О несанкционированных свалках и самовольных постройках на этой территории известно департаменту природопользования города Москвы и природоохранной прокуратуре. Редакция РИА «Новый День» направила официальные запросы с указанием адреса видеороликов в соцсетях в оба ведомства, однако в установленный законом срок (7 дней) ни одного ответа не поступило. Дозвониться до пресс-службы городского департамента природопользования также не удалось: вызов на номер, указанный на сайте, не осуществляется.

При этом, судя по официальным публикациям на портале департамента, городским чиновникам просто некогда реагировать на сообщения о незаконных помойках в центре Москвы и лагерях бомжей на берегу реки. В частности, за последнюю неделю чиновники сообщили москвичам о том, что «Кузьминская пасека наладила производство «пчелиных королев»», «специалисты Мосприроды поймали в кадр интересное насекомое – взрослого ручейника», «бобры вышли из тени», а в семействе пёстрая дятлов обнаружилось прибавление.

В ленте позитивных новостей от городского департамента природопользования, который возглавляет Антон Кульбачевский, за последнюю неделю информации о незаконных помойках нет.

Москва, Татьяна Дорофеева

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