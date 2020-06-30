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Вторник, 30 июня 2020, 19:02 мск

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Омбудсмен: Конституционная реформа может вызвать акции протеста

В России после голосования по поправкам в Конституцию возможны акции протеста. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы должны быть готовы к тому, что деструктивные силы могут выступать с провокацией, и конструктивные силы могут выступать с общественной позицией. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть подобные акции», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

При этом омбудсмен заявила о важности того, чтобы «с двух сторон было соблюдение закона: и со стороны власти, правоохранительных органов, и со стороны людей, которые участвуют» в акциях. «Нужно, чтобы людям дали возможность высказаться, но закон для всех одинаков», – подчеркнула Москалькова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию закончится 1 июля.

Москва, Светлана Антонова

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