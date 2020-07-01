В центре Москвы началась встреча противников конституционной реформы

В центре Москвы начинается встреча противников поправок в Конституцию, согласно одной из которых действующий президент РФ Владимир Путин может сохранить за собой власть. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, некоторые участники акции пришли на Пушкинскую площадь с плакатами.

«Мы прекрасно понимаем, что единственная цель этого позорного голосования – обнуление сроков Путина, и что власти не смогли победить честно – не помогли ни пропаганда, ни админресурс. Натянуть нужный результат можно только за счёт фальсификаций», – отмечалось в телеграм-канале лидера кампании «НЕТ!» Андрея Пивоварова накануне встречи.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

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