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Среда, 1 июля 2020, 18:33 мск

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В центре Москвы началась встреча противников конституционной реформы

Фото РИА «Новый День»

В центре Москвы начинается встреча противников поправок в Конституцию, согласно одной из которых действующий президент РФ Владимир Путин может сохранить за собой власть. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, некоторые участники акции пришли на Пушкинскую площадь с плакатами.

«Мы прекрасно понимаем, что единственная цель этого позорного голосования – обнуление сроков Путина, и что власти не смогли победить честно – не помогли ни пропаганда, ни админресурс. Натянуть нужный результат можно только за счёт фальсификаций», – отмечалось в телеграм-канале лидера кампании «НЕТ!» Андрея Пивоварова накануне встречи.

Москва, Мария Вяткина

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Жители Подмосковья массово жалуются в полицию: за них уже кто-то проголосовал. / Обработано 5,39% бюллетеней: процент одобрения конституционной реформы продолжает падать. / Село в Приморье проголосовало против поправок к Конституции, а на ряде участков во Владивостоке против высказались 44-48% (ПРОТОКОЛЫ). Читать дальше

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Метки / Конституционная реформа-2020

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