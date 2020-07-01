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Среда, 1 июля 2020, 20:54 мск

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Собянин успокаивает: вторая волна коронавируса в Москве не ожидается

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вторая волна всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве маловероятна. Такое заявление сделал сегодня столичный мэр Сергей Собянин.

«Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – сказал Собянин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Мэр также выразил надежду, что в течение ближайших месяцев появится вакцина от коронавируса. «В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят, испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать», – отметил мэр Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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