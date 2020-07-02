На голову 4-летней девочке мусор с пустой бутылкой: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ) 4-летней девочке, которой на голову упала бутылка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером в Красногорске. Предположительно из окна жилого дома был выброшен мусорный пакет, в котором, в том числе находилась пустая стеклянная бутылка. Пакет с тарой упал на голову проходящей по тротуару вместе с родителями девочке. В результате ребенку были причинены различные травмы головы. Бригадой «скорой помощи» ребенок был доставлен в больницу и прооперирован.

После проверки обстоятельств случившегося было установлено, что трое детей находились на подъездном балконе и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу.

К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места, изъяты осколки бутылки и иные предметы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.20

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