В центре Москвы произошел крупный пожар

Сегодня днем в центре Москвы на Тверской улице произошел крупный пожар, площадь которого достигла 300 квадратных метров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании поступила в 13:56. На 2-м этаже находящегося на реконструкции здания произошел пожар на общей площади порядка 300 квадратных метров. По предварительной информации, людей внутри здания нет.

В 16:23 пожар был локализован.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня. Пожарные работают на недопущение распространения огня и полную ликвидацию данного пожара с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда», – уточнили в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.20

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