Раскрыта афера при ремонте института МВД: возбуждено уголовное дело

В Москве по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту финансовых махинаций при строительстве института МВД. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2018 году в рамках госконтракта институту повышения квалификации сотрудников МВД России, который находится в Домодедове, были выделены деньги на капитальный ремонт. Однако работы в установленные сроки не были завершены, более 46 млн рублей были потрачены на непредусмотренные контрактом нужды. Как считает СКР, должностные лица не проконтролировали работы и своевременно не расторгли контракт – в результате государству не были возмещены штрафы на сумму более 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств») и ч.1.1. ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящий момент проведены обыски и осмотры всех объектов, на которых должны были осуществляться ремонтные работы, изучается документация, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.20

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