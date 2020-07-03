ЧП с 4-летней девочкой в Подмосковье взял на контроль глава СКР

ЧП с 4-летней девочкой в подмосковном Красногорске взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщила пресс-служба ведомства, руководству регионального следственного подразделения поручено доложить о ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло вечером 1 июля в Красногорске. На голову малышке, которая шла по тротуару вместе с родителями, упал мусорный пакет со стеклянной бутылкой. Девочка была доставлен в больницу и прооперирована.

После проверки обстоятельств случившегося было установлено, что трое детей находились на подъездном балконе и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.20

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