российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 июля 2020, 11:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ЧП с 4-летней девочкой в Подмосковье взял на контроль глава СКР

Фото РИА «Новый День»

ЧП с 4-летней девочкой в подмосковном Красногорске взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщила пресс-служба ведомства, руководству регионального следственного подразделения поручено доложить о ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло вечером 1 июля в Красногорске. На голову малышке, которая шла по тротуару вместе с родителями, упал мусорный пакет со стеклянной бутылкой. Девочка была доставлен в больницу и прооперирована.

После проверки обстоятельств случившегося было установлено, что трое детей находились на подъездном балконе и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.20

Раскрыта афера при ремонте института МВД: возбуждено уголовное дело. / В России хотят ввести утилизационный сбор на оружие. / Будет бить в космос: в России создали «убийцу» гиперзвукового оружия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Раскрыта афера при ремонте института МВД: возбуждено уголовное дело

На голову 4-летней девочке упал мусор с пустой бутылкой: возбуждено уголовное дело

Жидкость для розжига и дезинфектор: в Подмосковье отравилось два ребенка – организована проверка

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о гибели рабочих на химзаводе

В Подмосковье следователи проверяют обстоятельства смерти троих детей

Серийный маньяк из Подмосковья признался еще в двух убийствах

В подмосковной Балашихе на 2-летнюю девочку упал кусок кафельного плинтуса

Семилетний ребенок в Подмосковье ударил ножом отца, защищая мать от расправы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,