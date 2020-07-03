«Регионы считают, что Москва их обкрадывает»: столицу ненавидят за «сезонные бордюры» и пластиковые сакуры

«Жиреющая Москва» раздражает остальные российские регионы излишними тратами бюджетных средств на пластиковые деревья и ежегодную перекладку бордюров, считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. По его оценке, в регионах, как и среди москвичей, зреет недовольство, но такую абсурдную политику столичных властей столице изменить одномоментно невозможно.

«Это, к сожалению, стиль нынешней администрации Москвы, какие-то пластиковые вещи ставить. Кто-то на этом зарабатывает, – пояснил Федоров, отвечая на вопрос горожан в ходе еженедельного стрима в «Фейсбуке». – Но надо было приходить на городские выборы в Мосгордуму, и не 20%, а 60% и выбирать нормальных депутатов, которые могли бы перераспределить эти бюджеты с распильных непонятных программ на медицину, здравоохранение, образование. Это приоритеты. А сейчас – что тут поделать? Бюджеты выделены, и ставить это уродство будут и дальше пока».

При этом в регионах, которые видят «жиреющую Москву», ежегодно меняющую на дорогах гранитные бордюры, плитку и асфальт, растет недовольство. «Ресурсники считают, что Москва их обкрадывает и неверно выстраивает региональный фактор», – отметил Федоров. По его мнению, очевидно, в условиях «падающей экономики» роль регионов в политике теперь будет возрастать, появятся новые лидеры, которые будут требовать передать регионам больше средств за счет Москвы.

«Надо подходить к вопросу более справедливо. Не нужно в Москве ежегодно менять бордюры – пусть в Ярославской области потратят денег больше на медицину, – пояснил политик. – Пускай в других регионах нашей страны, на Урале, в Калининградской области, будет больше денег, чем эта жиреющая, развращенная Москва будет получать на то, чтобы перекладывать бордюры».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.07.20

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