Оставила ребенка в ванной: в Москве возбуждено дело в отношении матери погибшей девочки

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая оставила годовалую дочь в ванной без присмотра, в результате – девочка умерла. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, расследование ведется в рамках ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным ведомства, трагедия произошла 2 июля квартире на севере Москвы. Молодая женщина купала дочку, но вышла из ванной и оставила ребенка без присмотра на продолжительное время. Когда она вернулась, девочка не подавала признаков жизни.

Москва, Мария Вяткина

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