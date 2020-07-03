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Пятница, 3 июля 2020, 17:17 мск

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«Этот момент настал»: Путин анонсировал кардинальное изменение российских законов

Фото: kremlin.ru

Москва, Июль 03 (Новый День, Мария Вяткина) –Президент РФ Владимир Путин, подписал сегодня указ о внесении поправок в Конституцию, анонсировал полное изменение законодательства в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой.

«Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции», – цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что для этого «потребуется серьезная масштабная законотворческая работа». «Этот момент настал», – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», он вступает в силу в субботу, 4 июля.

Москва. Другие новости 03.07.20

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Метки / Конституционная реформа-2020

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию: изменения вступят в силу в День независимости США

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