«Тысячи людей останутся без работы»: минпромторг предупредили, к чему приведет запрет на экспорт лома

Новая инициатива Минпромторга и Фонда развития трубной промышленности грозит россиянам потерей тысяч рабочих мест, предупредил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. На встрече за круглым столом в Совете Федерации он заявил, что запрет на экспорт лома металлов в условиях снижения производства российской металлургической отрасли грозит закрытием компаний и всплеском безработицы.

Речь идет о предложении Фонда развития трубной промышленности ввести в отрасли квотирование на экспорт вторсырья, пояснил Ковшевный. Лоббисты объясняют такие меры стремлением оставить максимальный объем лома для внутреннего потребления, результатом должно стать снижение цен.

Металлурги обещали, что увеличат потребление российского лома в случае введения квотирования экспорта, напомнил Ковшевный, однако, по его словам, в условиях продолжающихся ограничительных мер этот рост остается под вопросом. Уже сейчас спрос на сырье в металлургии сокращается из-за сокращения инвестпроектов. «Есть понимание, что во втором полугодии металлургия упадет более чем на 10%, – обратил внимание он. – По нашей оценке, такое падение на внутреннем рынке может составить до 25%».

«Никто не знает, что будет во втором полугодии, никто не может сегодня из предприятий дать гарантий, что они возьмут этот дополнительный объем лома, – подчеркнул Ковшевный. – Прошу понять очевидную вещь. Когда вы вводите квотирование – это значит, что вы закрываете компании. Этот поток не будет перенаправлен, он будет просто остановлен, и тысячи людей останутся без работы. Зачем такое решение, от которого всем хуже?»

Как считает Кошевный, экспортную торговлю стоит ограничивать только в случае критического дефицита товара внутри страны. Однако на данный момент в отношении лома этого не наблюдается. «Отдельные игроки рынка считают правильным вести диалог только с властью, не учитывая мнения ломозаготовителей», – отметил он, подчеркнув, что после введения квот в прошлом году отрасль «потеряла в ломосборе, недобрала больше 1 млн тонн», а объем недополученных таможенных платежей составил 360 млн рублей.

«После такого удара по отрасли мы получили удар в виде пандемии», – подчеркнул он. Во время режима ограничений сокращение сбора лома металлов превысило 35%, поскольку физлицам не разрешалось собирать и сдавать лом – а на них в отдельных регионах приходится до 80% всего сдаваемого объема. Таким образом, ломозаготовительная отрасль оказалась в числе пострадавших от пандемии, однако «вместо того, чтобы получить поддержку, в апреле появилась новая инициатива по ограничению экспорта».

Депутат нижней палаты парламента Андрей Луговой со своей стороны заверил, что Госдума не поддержит инициативу по запрету экспорта лома и введению квотирования. «Я считаю попытки запрета экспорта и квотирования полнейшей профанацией и попыткой отдельных компаний лоббировать свои интересы», – пояснил он, назвав такие идеи «авантюристичными» и «аферистичными».

Между тем в Минпромторге считают, что «сырье надо оставлять внутри страны, а лом – стратегическое сырье для российских металлургов». Ранее порядка миллиона тонн лома для отечественных заводов поставлял Казахстан, однако сейчас из-за пандемии с импортом возникают сложности. «Это значит, что целый завод останется без сырья», – предупредил представитель министерства. При этом инициатива по введению квот уже получила поддержку Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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