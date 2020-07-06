Женщину, бросившую зимой 7-летнего сына в заповеднике «Лосиный остров», отправят в психлечебницу

Москвичку, оставившую своего малолетнего сына зимой одного на территории заповедника «Лосиный остров», решено отправить на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 17 февраля 2019 года 34-летняя женщина оставила сына на территории заповедника «Лосиный остров» и «ограничила возможность его передвижения». Ребенок был найден на следующий день.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по т. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана нуждающейся в принудительном лечении – из-за хронического психического расстройства она не могла осознавать свои действия. Судом принято решение о принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Как сообщал «Новый День», 18 февраля в 5:35 утра в правоохранительные органы обратилась женщина. Она заявила об исчезновении сына 2012 года рождения. Из ее слов следовало, что вечером 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.

В СКР обратили внимание, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью. Позже стало известно, что мальчик сам смог выйти на автозаправке, где его заметили взрослые и сообщили о его местонахождении. При этом на ребенке находился мешок со скотчем. Мальчик, по словам очевидцев, сказал, что мать якобы оставила его в лесу с мешком на голове.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.20

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