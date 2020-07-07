Заказное убийство в Подмосковье: СКР завершил расследование уголовного дела

В Подмосковье завершено расследование заказного убийства бизнесмена, которое было совершено в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По версии ведомства, обвиняемый решил убить своего компаньона по бизнесу – президента ОАО «МСК менеджмент» и учредителя ООО «Синтез» Николая Мартынова, чтобы единолично распоряжаться капиталом фирм. Заказчик нашел исполнителей и пообещал им за работу не менее миллиона рублей.

31 марта 2014 года, когда Мартынов приехал к себе на дачу поселок Некрасовский Дмитровского района. Один из обвиняемых дал сигнал своему сообщнику, который произвел в коммерсанта два выстрела. После этого оба мужчины скрылись с места преступления. 5 апреля 2014 года предприниматель, не приходя в сознание, скончался в больнице от слепого проникающего ранения головы.

Было возбуждено уголовное дело по пп. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством.

По «горячим следам» установить и задержать исполнителей и организатора убийства не удалось. На их след вышли и задержали двоих только в 2015 году, третий находился в международном розыске. Он был задержан и доставлен к следователю в мае 2018 года.

На стадии предварительного следствия обвиняемые отрицали причастность к совершенному преступлению. Однако следователем проведен большой объем работы, результаты которой, а также заключения экспертиз, легли в основу обвинения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

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