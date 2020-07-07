Счетная палата заметила рост финансовых нарушений

Счетная палата РФ в ходе проверок в 2019 году выявила нарушений на 884 млрд рублей. Это на 112 млрд больше, чем годом ранее, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин во время отчета в Государственной думе.

По его словам, в бюджетную систему в 2019 году возвращено 4,5 млрд рублей. 51 материал о нарушениях был направлен в Генпрокуратуру, 22 – в другие правоохранительное органы, возбуждено 25 уголовных дел.

По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 436 должностных лиц, 23 из них уволено, 40 – привлечено к административной ответственности, уточнил Кудрин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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