российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 июля 2020, 14:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Счетная палата заметила рост финансовых нарушений

Счетная палата РФ в ходе проверок в 2019 году выявила нарушений на 884 млрд рублей. Это на 112 млрд больше, чем годом ранее, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин во время отчета в Государственной думе.

По его словам, в бюджетную систему в 2019 году возвращено 4,5 млрд рублей. 51 материал о нарушениях был направлен в Генпрокуратуру, 22 – в другие правоохранительное органы, возбуждено 25 уголовных дел.

По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 436 должностных лиц, 23 из них уволено, 40 – привлечено к административной ответственности, уточнил Кудрин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

Госдума досрочно лишила депутатских полномочий внука экс-премьера Евгения Примакова. / «У турок всегда была ненависть к нам…» Госдума подготовила ответ Анкаре. / Власти ЕС пересмотрят список стран, для которых откроют границы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Счетная палата РФ

Счетная палата начала проверку системы обязательного медстрахования

Счетная палата: минстрой РФ проваливает госпрограмму доступного жилья

СП выявила в Росрыболовстве нарушения на 250,5 млн рублей

Господдержка недостаточна: Кудрин выступил против политики «кубышки»

«В Канаде, Испании, США выплаты предусмотрены всем…» Счетная палата предложила правительству РФ раскошелиться

Счетная палата оценила сырьевую базу России: выводы оказались неприятными

Счетная палата: самолеты МЧС во время лесных пожаров отправляли на коммерческие рейсы

«Творческий» подход чиновников: в Госдуме подтвердили, что не все врачи получают президентские выплаты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ, Счетная палата РФ,