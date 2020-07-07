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Вторник, 7 июля 2020, 14:22 мск

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Счетная палата начала проверку системы обязательного медстрахования

Счетная палата начала проверку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и качества оказываемых медицинских услуг. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава ведомства Алексей Кудрин, отвечая в Госдуме на вопросы парламентариев.

Вопрос о системе ОМС задал депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, отметившего важность аудита оптимизации сферы здравоохранения. В ответ руководитель Счетной палаты пообещал уточнить суммы недофинансирования государственной системы. «Мы эти цифры вам назовем в этом году, потому что мы уже ведем экспертно-аналитическое мероприятие по качеству системы ОМС в стране», – сообщил Кудрин.

Он также выразил уверенность, что при уточнении нацпроектов системе здравоохранения будет уделено отдельное внимание. «Мы давали предложение на 0,8% ВВП увеличить финансирование, это в нынешних ценах означало бы примерно на 800 млрд рублей дополнительно», – уточнил он.

По его словам, улучшить необходимо и первичную систему здравоохранения, обеспечение лекарствами амбулаторных больных, речь идет и о развитии телемедицины. «Эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве», – сказал Кудрин.

При этом Счетная палата пообещала увеличить количество проверок в медицинской сфере. «Мы создали во втором квартале новый департамент, который будет заниматься аудитом исключительно здравоохранения», – сообщил глава Счетной палаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Счетная палата РФ

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