«Спешили затянуть все гайки…» Реальная причина конституционной реформы станет известна к декабрю

Реальная цель конституционной реформы станет понятна к концу текущего года. Как считает лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, обнуление сроков нынешнего президента РФ Владимира Путина в большей степени требовалась для отвлечения внимания от других вносимых в Основной закон изменений. В интервью РИА «Новый День» политик отметил, что поправки в Конституцию нужно рассматривать в рамках будущего транзита власти и вопросе о кандидатуре преемника.

По его мнению, конституционная реформа позволит нынешнему президенту передать власть нужному человеку. «Основная цель – не обнуление. Мне кажется, у нас появится новый президент, и эти поправки делались под то, чтобы сохранить безопасность, защиту для новых руководителей. На это же никто внимания не обращал – изменились критерии к кандидатам в президенты, по Совету Федерации. По судам есть различные новые вводные. Президентские выборы в 24 году, не в 2021, не в 2022. Поэтому «обнулять» и давать возможность нынешнему президенту переизбраться можно было и позже. Взгляд затуманили, направляли в этом направлении, размыли фокус внимания «конфетками», которые посулили в здравоохранении и для пенсионеров», – обратил внимание Чухлебов.

Как полагает политик, обновленная Конституция, прежде всего, дает новые возможности для передачи власти. «Конечно, ему (Путину) приятно будет, что у него есть такая возможность участвовать в выборах до 36 года. Но теперь есть все инструменты, затянуты все гайки, чтобы передать власть другому человеку», – сказал он.

Чухлебов также отметил, в июльском голосовании прослеживалась спешка со стороны власти, причина которой станет известна к концу года. «Я думаю, до декабря мы узнаем, для чего было сделано. До конца года будут большие изменения в политических и других сферах. Станет понятно в деталях, для чего так торопились и не могли дождаться сентября. Думаю, нас ожидает много интересных новостей в политической сфере», – прогнозирует он.

Комментируя изменения, которые внесены в Конституцию, политик отметил, что социальный аспект поправок был натянутым и мало повлияет на повседневную жизнь граждан. «Начиная с темы о гражданстве и многих других вещах… Я считаю, там много было воды. 20 лет нужно было быть президентом, чтобы понять, что у нас неправильная Конституция и надо бы ее поменять, чтобы пенсионерам проводить индексацию – это тоже смешно. Это можно другими актами сделать», – сказал он.

«На мой взгляд, Россия останется такой, какой была», – выразил уверенность Чухлебов, подчеркнув, что многие положения Конституции в реальности не соблюдаются, ряд поправок, предусмотренных в Основной закон, уже были закреплены в законах. Например, в 2006 году был принят законопроект, который запрещал чиновникам иметь двойное гражданство, а в 2014-м была введена уголовная ответственность. «Что изменит, если мы это пропишем в Конституции? На мой взгляд – ничего», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.07.20

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