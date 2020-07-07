Полиция задержала москвичей, протестующих против стройки по реновации

Силовое столкновение москвичей с полицией произошло сегодня в столичном районе Бибирево, где местные жители протестуют против точечной застройки по программе реновации. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. Об инциденте сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

«Поступила информация, что в Бибирево на ул. Белозерская у домов 1, 3, 3а, 5 происходит захват земли под реновацию. Жителей массово задерживают, – отметил депутат в «Фейсбуке». – Только что сделал по правительственной связи звонок в приемную начальника московской полиции Баранова О.А. с настоянием прекратить произвол».

К моменту приезда Парфенова на Белозерскую улицу полиция задержала семь человек. «Народ протестует против захвата рабочими земли, намеченной властями под точечное строительство многоэтажки под видом программы реновация, – пояснил парламентарий. – Для работы техники полицейские сначала самостоятельно оградили территорию металлическими барьерами, такими же, которые используются при проведении митингов, а потом начали задерживать возмутившихся жителей».

Парфенов переговорил с представителями подрядчика, и те остановили подготовительные работы. Всех задержанных полицейские отпустили – правда, для вызволения одной из них депутату пришлось ехать в ОМВД Бибирево.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин направил запрос прокурору Москвы с просьбой принять меры для остановки подготовки к стройке. «Со своей стороны планирую вновь встретиться с жителями Белозерской улицы и обсудить наши дальнейшие действия. Такая встреча пройдет 8 июля в 19:00», – рассказал Парфенов, отметив, что намерен встретиться и с жильцами общежитий на ул. Плещеева 15А и 15Б, которым власти обещали переселение в новостройку на Белозерскую. «Будем искать компромисс между соседями и вместе защищать землю от лап строительной олигархии», – пообещал он.

В группе жителей этого района «Нет застройке на Белозёрской улице!» «ВКонтакте» говорится, что между домами №3 и 5 власти решили построить 24-этажный жилой дом, однако «вся эта площадка с обеими 16-этажками расположена на плывуне и там не стабильная почва с активными грунтовыми водами».

«Две эти башни стоят там уже порядка 40 лет и уже не раз были комиссии, которые фиксировали тенденцию их отклонения и нарушения конструкции зданий, но пока не критические. Если начать строить огромную 24-этажную махину, то катастрофа неизбежна!» – считают местные активисты, инициировав сбор подписей против стройки.

Тендер на инженерно-геодезические изыскания на Белозерской, вл. 3-5, в феврале этого года объявляло АО «Москапстрой». По данным системы «Констур.Фокус», компания через АО «Мосинжпроект» принадлежит правительству Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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