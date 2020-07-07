«Ситуация взрывоопасная»: разочарование властью и реформой Конституции осенью может достигнуть точки невозврата

Нынешнее вялое недовольство граждан России их уровнем жизни уже осенью этого года может вылиться в массовые протесты по всей стране. Как считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, во многом это будет связано с не оправдавшей ожидания конституционной реформой. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Гращенков обратил внимание, что реформа «развязала руки» президенту РФ Владимиру Путину, который наверняка продолжит выполнять «распределительную функцию между основными игроками». «Вся Конституция, как мне кажется, заточена на это: снижение влияния западных институтов, внешних игроков и усиление национальных элит. Но не национализация, а в фарватере государственного капитализма», – сказал он.

По его оценке, тенденция к усилению вертикали власти будет продолжена. «Будет пересмотрено контрвзаимодействие Совета Федерации и Государственной Думы: в Совете Федерации может смениться глава, а Госдума будет перевыбрана, если не в конце этого года, то в следующем. Реформы, возможно, затронут и администрацию президента, и силовые ведомства, и правительство. Но все это будет нацелено только на одно – еще большую вертикализацию власти, усиление власти президента, и, возможно, элитные трансферы. Понятно, что президент уже никуда не денется, но могут поменяться ключевые игроки в элите», – считает политолог.

Эксперт выразил уверенность, что ситуация в России будет постепенно накаляться, поскольку социальных преобразований, вопреки общениям власти, не будет. «Вся конституционная реформа базируется на обнулении сроков действующего президента. Рассуждать о социальных реформах не приходится», – подчеркнул Гращенков и добавил, что это создает взрывоопасную ситуацию.

По его мнению, недовольство россиян нарастает, но проявляется пока слабо. «С одной стороны, у нас протестная активность полностью парализована, с другой – внутренний протест растет. Люди недовольны тем, как они живут, плюс этому может добавится разочарование от реформы – всем пообещали, когда все проголосуют за Конституцию, жизнь стремительно улучшится. Скорее всего, жизнь не улучшится, а ухудшится», – полагает эксперт.

С его точки зрения, попытки властей призвать россиян в очередной раз «потерпеть» во имя светлого будущего могут обернуться социальным взрывом. «Поскольку нет политической культуры для погашения недовольства, выразить этот протест на выборах невозможно – скорее всего, будет уличная активность. Все больше людей будут желать сменить власть, будучи недовольными тем, к чему нынешние лидеры привели людей. И это не просто протест – ситуация, мягко говоря, взрывная. Думаю, первые ласточки будут уже осенью этого года», – считает Гращенков.

Эксперт уточнил, что осенью многое прояснится. «Люди сейчас все расползлись по дачам, по отпускам, свое положение они воспринимают как временное, ожидая, что осенью что-то наладится. Если осенью этого не произойдет, люди не смогут найти работу, и поймут, что их материальное положение продолжает ухудшаться, начнутся стихийные протесты. Если это совпадет со второй волной коронакризиса – все закроют или перекроют – это вызовет еще большее недовольство. Протестная активность может очень быстро вспыхнуть с троекратной силой», – прогнозирует эксперт.

В этой связи он также отметил, что политические последствия быть весьма серьезными. «Сегодня протест вялотекущий: подписывают какие-то петиции, вялые митинги, но, если движение вдруг обретет мощную силу по всей России, это в считанные недели может развернуться до мощной волны противостояния» – заключил Гращенков.

Москва, Мария Вяткина

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