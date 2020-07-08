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Среда, 8 июля 2020, 11:18 мск

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Коронавирус лишил учреждения культуры дохода в 22,5 млрд рублей

Учреждения культуры в России в результате ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, недополучили доходы на сумму более 22 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

По ее словам, «пост-ковидную» ситуацию в сфере культуры члены комитета обсудили накануне с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. «На 1 июля объем выпадающих доходов учреждений культуры, чья деятельность была приостановлена в период распространения коронавирусной инфекции, составляет 22,5 млрд рублей, – отметила она. – 5,2 млрд предполагается компенсировать за счет региональных бюджетов, за счет иных источников – 900».

Сенатор обратилась с просьбой подумать о мерах поддержки творческих коллективов.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила региональных представителей обратить внимание на то, какие меры поддержки можно оказать учреждениям культуры на местах.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.07.20

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