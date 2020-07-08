ЧП в Москве: таксист впал в кому и умер после нападения пьяного пассажира

В Москве предъявлено обвинение 30-летнему мужчине в избиении водителя такси, который в последствие скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошло ночью 24 июня в Зеленограде. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вызвали такси. В один момент водитель отказался их везти. Тогда один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его. Потерпевший был госпитализирован, впал в кому и 6 июля скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего»). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об его аресте.

Москва, Мария Вяткина

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