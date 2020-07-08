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Среда, 8 июля 2020, 13:19 мск

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Падение производства: обрабатывающая промышленность в июне потеряет еще 6%

В июне снижение производства обрабатывающей промышленности РФ составит около 6%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«В первом квартале обрабатывающая промышленность прибавила 3,8%, а в апреле она уже просела на 10%, – уточнил министр. – В мае – на 7,2%. По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%, точные цифры будут в середине месяца».

Однако, как подчеркнул Мануторов, падение могло быть более глубоким, если бы не сработал комплекс мер поддержки промышленности. Особо министр отметил поддержку системообразующих организаций – это 1 335 предприятий, 568 из которых находятся в ведении минпромторга РФ.

По данным на 2 июля, компании из этого списка получили 132,3 млрд рублей в качестве мер поддержки.

Москва, Татьяна Дорофеева

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