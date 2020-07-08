«Много было жалоб»: СПЧ предложил объявить амнистию штрафов за нарушение самоизоляции

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил провести амнистию административных штрафов в отношении граждан, получивших наказание за нарушение самоизоляции в условиях борьбы с распространением коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, раскритиковал также систему распознавания лиц, которая введена в Москве, и выступил против необдуманной цифровизации, которая вызывает общественное недовольство.

Выступая с докладом о действиях органов власти РФ во время «эпидемии» коронавируса, Фадеев подчеркнул, что необходимо продолжить обсуждение допустимых форм ограничений, которые власти могут накладывать на россиян. «Я не юрист и не хочу давать оценку. Но существует некоторая дискуссия в юридическом сообществе, причем дискуссия не о содержании ограничительных мер, а о форме – в какой форме должны вводиться ограничительные меры, чтобы они полностью были соблюдены нормы закона. Мы считаем, что дискуссия должна быть продолжена спокойном рабочем режиме. Разные группы юристов должны прийти к консенсусу, чтобы не было возможности для социального напряжения», – сказал глава СПЧ.

По его словам, особо внимание должно быть уделено цифровизации. «Вы знаете, что мы очень критически выступали по отношению к системе «Социального мониторинга» в Москве. Слишком много сбоев – около 1%. Очень много штрафов были назначены с нарушениями. Много было жалоб – это и история, о той женщине, которая прикована к кровати и не встает, но получила штраф. Технически эта система не готова к внедрению», – сказал он.

В докладе, который сегодня представил СПЧ, предлагается провести амнистию всех штрафов за самоизоляцию. «Совет полагает, что в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей. В связи с этим председатель Совета В.А.Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, «Социальный мониторинг», но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий», – говорится в документе.

С юридической точки зрения, такой проект можно осуществить через амнистию. «Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству», – отмечают в СПЧ.

В связи с этим Фадеев также подчеркнул, что все подобные системы, которые имеют доступ к личным данным граждан, должны проходить через общественный контроль. «Подобного рода системы, работающие с обществом, должны быть идеально отлажены, они не должны вызывать социальное напряжение. С «Социальным мониторингом», мы увидели, что чем шире будут внедряться системы цифровизации, тем больше рисков вызвать напряжение. Эти системы должны тщательно обсуждаться обществом – какие у них цели, зачем они нужны», – подчеркнул глава СПЧ.

«Некоторые гордятся введением системы распознавания лиц в метро. У меня вопрос, а зачем их распознать? Даже ФСБ выступает против тотального распознавания лиц на улице. ФБС нужны преступники и террористы, а зачем распознавать всех?» – сказал он.

Как считает Фадеев, эта проблема тесно связана с тотальным контролем. «Многие публично говорят, что не будет права на тайну частной жизни. Но давайте хотя бы поговорим об этом! У нас в Конституции записаны такие права. Это глубокие антропологические изменения. Если отменить права на тайну частной жизни, человечество будет другим», – подчеркнул Фадеев.

Москва, Мария Вяткина

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