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Среда, 8 июля 2020, 17:16 мск

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Спикер СовФеда «зарубила» планы на пожизненное сенаторство Дмитрия Медведева

Фото: kremlin.ru

Экс-президент и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не сможет автоматически стать пожизненным сенатором. Для наделения его полномочиями члена Совета Федерации нужно будет принять отдельный закон. Об этом сегодня заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Поскольку наделение [полномочиями сенатора] бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это не произойдет», – цитирует Матвиенко РИА «Новости». По словам главы верхней палаты парламента, необходимо утвердить отдельный механизм для сенаторства Медведева.

Напомним, 4 июля вступили в силу поправки к Конституции, которые наделяют президента РФ правом назначать 30 сенаторов, причем семь из них смогут получить этот пост пожизненно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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