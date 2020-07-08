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Среда, 8 июля 2020, 18:44 мск

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В Москве около посольства Таджикистана собрались гастарбайтеры: хотят домой

Около посольства Таджикистана в Москве собралось несколько десятков человек, которые хотят уехать домой и рассчитывают на встречу с дипломатами. На месте находится полиция, но она не вмешивается в происходящее и не требует, чтобы толпа разошлась.

Прямой эфир из Гранатного переулка, где находится посольство Таджикистана, в «Фейсбуке» вел портал «Активатика». Судя по видео, на месте находилось несколько десятков человек. Рассказывать о причинах своего прихода прессе они отказались, а несколько из них даже потребовали прекратить съемку. Рядом находится несколько сотрудников правоохранительных органов, однако они не предпринимают никаких действий.

По информации портала, граждане Таджикистана хотят уехать домой. В здание посольства их не пропускают. Полиция перекрыла движение в переулке.

Накануне СМИ сообщали о такой же стихийной акции около посольства Таджикистана.

На сайте диппредставительства в сообщении от 2 июля говорится, что с 25 июня начался очередной этап отправления в Таджикистан граждан этого государства чартерными рейсами. Составление списков пассажиров началось с 19 июня. «После рассмотрения специальной комиссией, для отбывания на Родину будут зачислены, прежде всего, больные и инвалиды, женщины с детьми, пожилые люди и студенты, а также лица, прибывшие ранее в Россию в служебных целях», – подчеркивается на сайте посольства.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.07.20

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