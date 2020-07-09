Реформа Конституции как попытка зафиксировать «элементы наследия путинского периода»

Основными поправками к Конституции РФ стали положения о неотчуждаемости территорий и усилении роли Госдумы в политической жизни страны, однако первое деформируется в карательный механизм для граждан, а второе вызывает сомнение, поскольку требуются уступки для системной оппозиции в ущерб «Единой России». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Как считает эксперт, реформа Конституции стала попыткой «зафиксировать элементы наследия путинского периода правления». «В частности, то, что касается суверенитета страны и территориальной целостности. Я считаю, в этой позиции и верховенство национального законодательства, и позицию о неотчуждаемости территории важными и первостепенными, в том числе, и потому, что существуют риски, что в дальнейшем возможна активизация политических сил, руководителей, которые смотрят на это иначе и готовы пожертвовать частью суверенитета или готовы к территориальным уступкам», – сказал Ремизов.

По его оценке, «важно и правильно закрепить это в Конституции», чтобы ни у кого из руководителей страны не возникло такого соблазна. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что работа по законодательной имплементации этого положения вызывает удивление, поскольку положение о неотчуждаемости адресовано прежде всего тем, кто имеет полномочия принимать такие решения. «Это президент и парламент страны. Конституция формулирует запрет для них. Соответственно, в законодательных нормах, которые формулируют это положение, именно это и должно быть показано – что должностные лица, представительные органы, которые попробуют принять такое решение тем самым теряют легитимность. Смысл в этом, а не в том, что нельзя обсуждать и нельзя призывать», – подчеркнул Ремизов.

«Насколько должна быть жесткая линия государства в отношении граждан, которые это делают – обсуждаемый вопрос, но главный смысл положений не в этом. Они ограничивают не граждан, а носителей власти. Граждане не могут принять решение, ведущее к отчуждению территории. По крайне мере, по отдельности», – пояснил эксперт.

Политолог также обратил внимание на второй важный аспект конституционной реформы – построение более полицентричной и сбалансированной системы власти, но это не касается закрепления полномочий в руках президента. «В нынешней модели у президента достаточно полномочий. Я не вижу дополнительной гипертрофии этого института. Несколько увеличивается зависимость правительства от парламента. Усиление парламента происходит за счет исполнительной власти, а не президентской. У нас президент стоит над разделением властей», – отметил Ремизов.

Между тем, как полагает эксперт, полная реализация новой конструкции также вызывает сомнение. «Линия на повышении ответственности правительства перед парламентом – абсолютно правильна и очень важна. Другое дело, что это потенциал для парламентаризма. А потенциал может использоваться или не использовать в зависимости от того, что представляют собой субъекты парламентской жизни. А субъекты парламентской жизни – партии…» – сказал он.

В то же время, как отметил Ремизов, ситуация с партийной оппозицией «оставляет желать лучшего». «Если представить, что у нас живая и партийная система, что есть кому пользоваться потенциалом и утверждением главы кабинета министров, основных министров, то мы увидим, что это может быть гораздо более полицентричная система власти, в которой и часть нынешних полномочий президента уходит к парламенту», – уточнил Ремизов.

Однако, по его мнению, проблема состоит в том, что ни власть, ни сама оппозиция не готовы к такому перераспределению. «С одной стороны, возможно принятие решения в пользу более полицентричной партийной модели. Президент достаточно силен, чтобы позволить себе опираться на ситуативные партийные коалиции, а не на фракцию большинства. Другой вариант – с помощью политических технологий, начиная от силовых, заканчивая информационными и процедурными технологиями, обеспечивая в составе Думы большинство. Я пока не знаю, в какую сторону будет разрешаться это противоречие», – сказал он.

По его словам, ситуация усугубляется общественным запросом на усиление системной оппозиции. «Мы сейчас находимся в фазе явного противоречия. С одной стороны, есть явный запрос избирателя на если не протестное, то именно на оппозиционное голосование. В нормальной ситуации этот запрос бы конвертировался в усиление влияния системной оппозиции. С другой стороны, технологи от власти озабочены сохранением преобладания «Единой России» в будущем парламенте. Как они решат эту задачу в условиях изменившегося общественного запроса неясно», – заключил Ремизов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.20

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