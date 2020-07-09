Собянин объявил об отмене масочного режима на улицах

В Москве с 13 июля отменяется обязательное ношение масок на улице. В общественных местах при этом требование ношения средств индивидуальной защиты сохраняется. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», – уточнил градоначальник в своем блоге.

С 13 июля будет разрешено возобновить очную работу образовательных учреждений, спортивных, музыкальных и художественных школ, курсов для детей и взрослых. «В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября», – отметил Собянин.

Кроме того, с 13 июля снимается запрет на работу детских лагерей, парков культуры, аттракционов, культурных центров, секций, кружков и дискотек – «но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок», подчеркнул мэр. Однако массовые мероприятия на открытом воздухе по-прежнему остаются под запретом, поскольку, по словам Собянина, на них невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Предполагается, что с 1 августа в столице заработают театры, кинотеатры и концертные залы, в которых имеется не более 3 тысяч мест, но только с условием заполнения не более, чем на 50%. На спортивных мероприятиях число зрителей разрешено довести с 10% до 50% от количества мест на трибунах.

«Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать», – заявил мэр, отметив, что по сравнению с данными начала мая сейчас ежесуточный прирост новых больных сократился в 10,7 раза, а загруженность профильных стационаров – в 3,9 раза.

При этом столичный градоначальник пояснил, что объявленные послабления могут быть отменены или отсрочены, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится.

Москва, Татьяна Дорофеева

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