Без перемен: Россия «зацементирована» новой Конституцией

Конституционная реформа в России была осуществлена для сохранения нынешнего статуса-кво. Как считает политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов, каких-либо кардинальных перемен в государственной политике ожидать не следует, как и масштабных акций протеста. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Я не думаю, что Россия будет другой. Мы же понимаем, что новая Конституция принималась именно для того, чтобы Россия не менялась. Это был основной идеологический контекст поправок. Употреблялся даже термин «цементировать» – об этом говорили даже представители Кремля. Чтобы скрепы не расшатались, а лодка не перевернулась, необходимо было зафиксировать отдельные положения, в том числе связанные с возможностью дать действующему президенту и далее исполнять свои обязанности», – сказал Старовойтов.

По его оценке, бОльшая часть жителей России поддерживает такую позицию. «Я проводил ряд фокус-групп с разными социальными категориями. То, что высмеивается в либеральных или нелиберальных кругах, на самом деле очень серьезно воспроизводится мужчинами и женщинами 65+, без всякой иронии. Они на самом деле ретранслируют то, что та Конституция – западная, а у нас должна быть своя, суверенная, чтобы нами не управляли, что президент ограничен в возможностях управлять государством. Они за это шли и голосовали. Абсолютное большинство поддерживает действующую власть», – подчеркнул политолог.

По его оценке, масштабных протестов в стране не будет. «Те, что находятся в оппозиционном пузыре, внутри своего «Фейсбука», конечно, считают, что никто не ходил голосовать, и это сплошные фальсификации. Но думаю, что протестного потенциала нет. Он возникнет не тогда, когда возмутятся граждане «Фейсбука», а когда мужики из гаражной экономики останутся без средств к существованию», – подчеркнул Старовойтов.

Эксперт обратил внимание, что предпосылок к социальному кризису нет. «Сейчас действительно трудно, и есть непонимание, куда все идет. Но люди слишком живучие – они родом из 90-х, и умеют выживать в сложных условиях. Если бы ситуация продержалась достаточно долго, то какие-то настроения бы могли поменяться в этом «глубинном народе». Но мы видим, что государство это понимает, поэтому карантин механически сокращается вне зависимости от кривой заболеваемости. Власть понимает, что не надо будить лихо, пока оно поддерживает власть», – констатировал он.

По его словам, сейчас нужно следить за молодежью – особенно в национальных республиках. «За кавказской молодежью, за Якутией, Башкирией, Татарстаном – там, где есть претензии», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.20

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