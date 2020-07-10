«Сейчас будет политический торг»: Кремль ждут тяжелые переговоры с лидером ЛДПР

ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским активизирует создание информационных поводов на фоне задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, однако до реального сложения мандатов депутатов Госдумы от либерал-демократов вряд ли дойдет. Тем не менее, вопрос с уголовным делом находится в политической плоскости, считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

В рпазговоре с корреспондентом РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что разговоры о возможных проблемах Фургала с уголовным кодексом в политической тусовке ходили уже давно – очевидно, еще год или полтора назад правоохранительные органы работали по этому делу, однако основания для задержания появились только сейчас. При этом не исключено, что силовики были готовы к такому сценарию еще до голосования по реформе Конституции, но «чтобы не придавать резонанс, отмашка была дана как только прошло голосование», полагает собеседник агентства.

По оценке Фетисова, избежать этой ситуации губернатор Хабаровского края мог только в одном случае. «Если бы Фургал демонстрировал какую-то системность, – пояснил эксперт. – Но, тем не менее, он показывал открытое свое противостояние с Москвой, и при этом откровенно повышал ставки». Так, на выборах в местное законодательное собрание «ЛДПР получила все, что можно было получить».

«Могли бы в принципе закрыть глаза на все его грехи, если бы он демонстрировал диалог с федеральным центром. Но его не было, и соответственно, закончилось это все задержанием, как только появились реальные основания», – считает политолог.

Учитывая долгую разработку Фургала, большой резонанс и возможные риски участников этой ситуации, можно предположить, что у правоохранительных органов появились очень веские основания для его задержания. «Скорее всего, когда будет суд, мы увидим обвинительный приговор, и приговор будет очень строгий, – полагает собеседник агентства. – Но при этом мы видим позицию Владимира Вольфовича [Жириновского], который активно за него заступается. У него свои мотивы, он хочет сказать, что не бросает своих».

Лидер ЛДПР, выступая накануне в Госдуме, заявил, что Фургал не будет исключен из партии, назвал его задержание ЧП, и сообщил, что вся фракция либерал-демократов в нижней палате парламента может сложить мандаты в знак протеста против уголовного дела – которое, по его выражению, «пахнет переделом собственности».

«Сейчас пойдет какой-то политический торг, – предположил Фетисов. – ЛДПР будет требовать если не оправдательного приговора, то хотя бы смягчения возможного приговора, и чем закончатся эти торги между Жириновским и Кремлем – сказать сложно. Но я не думаю, что они будут такими уж легкими. И мы будем в ближайшее время наблюдать, скажем, множество публичных демаршей со стороны ЛДПР».

Партия Жириновского станет активным поставщиком информационных поводов: ее лидер уже продемонстрировал серьезный настрой в четверг на заседании Госдумы. «Я не думаю, что дело дойдет до сложения мандатов, – отметил политолог. – Но возможно, какие-то аргументы такого политического демарша все же будут демонстрироваться».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.07.20

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